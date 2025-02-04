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04 февраля 2025, 00:41

В Никополе задержали мужчину с 10 паспортами

04 февраля 2025, 00:41
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Фото: Нацполиция
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У мужчины были фальшивые паспорта, в которые сам вклеивал свои фото. С поддельными документами он обращался к ломбардам

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

20 января один из ломбардов Никополя сообщил правоохранителям о подозрительном клиенте. Мужчина предоставил в ломбарде паспорт гражданина Украины, в который, вероятно, вклеил фотографию.

В результате правоохранители выяснили, что у мужчины было еще девять поддельных документов. Во всех паспортах он вклеивал фото на первую страницу. Человек находил чужие паспорта и самостоятельно вклеивал туда свои фото.

"31 января следователи сообщили фигуранту о подозрении за совершение им восемнадцати фактов преступления, предусмотренного ч.1,3 и 4 ст.358 (подлог официального документа и использование заведомо подложного документа) Уголовного Кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области эксработник ТЦК продавал фальшивые повестки. У мужчины были пустые бланки повесток, заверенные печатями. Он вписывал имя мужчин, и таким образом, если военнообязанного мужчину с такой повесткой останавливали представители ТЦК, выписать новую повестку в течение месяца не могли. Такой "билет" позволял свободно передвигаться по Украине.

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