Окупанти впродовж дня понад 30 разів обстріляли Нікопольський район
Російська армія цілий день тероризувала Нікопольщину. Загалом атакувала район понад три десятки разів
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Переважно окупанти атакували район безпілотниками. Обстрілювали й з артилерії та скидали боєприпаси з БпЛА.
Від ворожих ударів потерпали райцентр, Мирівська та Марганецька громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки, декілька господарських споруд та легковик. Загинула свійська птиця.
Вдарили росіяни і по Синельниківщині. Понівечені чотири приватні оселі.
На щастя, обішлось без жертв та постраждалих.
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