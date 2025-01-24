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24 січня 2025, 14:10

На Дніпропетровщині 8-річна дитина викликала поліцію на вигадане вбивство

24 січня 2025, 14:10
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фото: Нацполіція
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У місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, 8-річний хлопчик викликав поліцію на вигадане вбивство. Правоохоронці провели з дитиною профілактичну бесіду, а батькам виписали штраф

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Інцидент стався 21 січня, близько 12:40. Хлопчик зателефонував на спецлінію "102" і повідомив, що у Кам’янському вбили людину. Після цих слів дитина поклала слухавку та більше не відповідала на дзвінки.

"Правоохоронці негайно виїхали на місце ймовірного злочину. Однак, інформація надана заявником не відповідала дійсності", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили власника номера телефону, з якого надійшов "тривожний" дзвінок. Ним виявився 8-річний хлопчик, який з мобільного телефону дзвонив на спецлінію "102".

За витівку дитини батьків притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 9-річна дівчинка повідомила в поліцію, що її школу захопили терористи.

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