На Дніпропетровщині 8-річна дитина викликала поліцію на вигадане вбивство
У місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, 8-річний хлопчик викликав поліцію на вигадане вбивство. Правоохоронці провели з дитиною профілактичну бесіду, а батькам виписали штраф
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.
Інцидент стався 21 січня, близько 12:40. Хлопчик зателефонував на спецлінію "102" і повідомив, що у Кам’янському вбили людину. Після цих слів дитина поклала слухавку та більше не відповідала на дзвінки.
"Правоохоронці негайно виїхали на місце ймовірного злочину. Однак, інформація надана заявником не відповідала дійсності", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили власника номера телефону, з якого надійшов "тривожний" дзвінок. Ним виявився 8-річний хлопчик, який з мобільного телефону дзвонив на спецлінію "102".
За витівку дитини батьків притягнули до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині 9-річна дівчинка повідомила в поліцію, що її школу захопили терористи.