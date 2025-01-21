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21 січня 2025, 23:49

У Львові чоловік і жінка пограбували та жорстоко розправилися над 87-річним пенсіонером

21 січня 2025, 23:49
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фото: поліція
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Поліція затримала у Львові чоловіка та жінку, яких підозрюють у розбійному нападі та нанесенні смертельних травм пенсіонеру. Їм загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Львівської області.

Тіло 87-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили 19 січня вдень в квартирі одного з будинків на вулиці Тершаківців у Львові.

У вчиненні злочину підозрюють 42-річного чоловіка та його 39-річну дружину, які тимчасово проживають у Львові. Правоохоронці встановили, що 18 січня підозрювані перебували в квартирі літнього чоловіка.

"Між ними раптово виник конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря помешкання, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Після цього підозрювані заволоділи особистими речами пенсіонера та втекли. Від отриманих травм потерпілий помер", - розповіли у поліції.

Поліцейські дослідили записи камер спостереження та встановили місце перебування зловмисників та затримали їх. Зловмисникам повідомили про підозру у розбої та умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Києва місяцями труїв свою цивільну дружину, щоб заволодіти всім її майном. Жінка померла, зловмисника судитимуть за умисне вбивство.

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