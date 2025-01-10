На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
У Києві через серйозну аварію на одній із підстанцій без світла опинилася частина будинків на Троєщині
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
"Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання. Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", – йдеться у повідомленні.
За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу на підстанції на вулиці Закревського, що у Деснянському районі столиці.
Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 9 січня прорив тепломережі біля головного залізничного вокзалу у Києві спричинив часткове руйнування будівлі.