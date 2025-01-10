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У Києві через серйозну аварію на одній із підстанцій без світла опинилася частина будинків на Троєщині

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

"Ліквідуємо серйозну аварію на одній з підстанцій Києва. Частина будинків в Деснянському районі столиці (Троєщина) зараз без світла. Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання. Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу на підстанції на вулиці Закревського, що у Деснянському районі столиці.

Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції. Постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 9 січня прорив тепломережі біля головного залізничного вокзалу у Києві спричинив часткове руйнування будівлі.