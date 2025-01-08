Пам'ятник – на металобрухт: у Марганці меморіал хотіли здати на мідь

У Марганці поліцейські встановили чоловіка, причетного до крадіжки фрагментів з меморіалу

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 7 січня поліцейські зупинили автомобіль Mazda 6 під керуванням 41-річного місцевого жителя. В ньому вони виявили мішок з 25 мідними літерами, знятими з пам’ятки історії місцевого значення "Меморіал пам’яті".

За фактом злочину внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до 8 років позбавлення волі за крадіжку з проникненням.

Наразі поліція готує повідомлення про підозру. Викрадені літери мають повернути на меморіал після завершення слідчих дій.

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