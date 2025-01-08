Памятник – на металлолом: в Марганце мемориал хотели сдать на медь

В Марганце полицейские установили мужчину, причастного к краже фрагментов из мемориала

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, 7 января полицейские остановили автомобиль Mazda 6 под управлением 41-летнего местного жителя. В нем они обнаружили мешок с 25 медными буквами, снятыми с памятки истории местного значения "Мемориал памяти".

По факту преступления внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает до 8 лет лишения свободы за воровство с проникновением.

Полиция готовит сообщение о подозрении. Похищенные буквы должны быть возвращены на мемориал после завершения следственных действий.

Напомним, в Полтаве на местном еврейском кладбище мужчина повредил 6 памятников . Вандала разыскали.

Ранее в Смеле в Черкасской области установили видеонаблюдение на кладбище после случаев вандализма.