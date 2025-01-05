Россияне атаковали Никополь из артиллерии: погиб мужчина, ранена женщина

фото: Сергей Лысак

Сегодня днем, 5 января, оккупационные войска РФ ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине. Из-за атаки есть жертва и пострадавшая мирная жительница

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате обстрелов в городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.

"В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 43-летний мужчина. Соболезнования родным и близким... Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее, 4 января, российские военные также атаковали из артиллерии Никополь. В результате обстрела пострадали три человека.