Россияне атаковали Никополь из артиллерии: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня днем, 5 января, оккупационные войска РФ ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине. Из-за атаки есть жертва и пострадавшая мирная жительница
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В результате обстрелов в городе повреждены пятиэтажки, гаражи и авто.
"В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 43-летний мужчина. Соболезнования родным и близким... Также пострадала 40-летняя женщина. Ей медики оказали всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, днем ранее, 4 января, российские военные также атаковали из артиллерии Никополь. В результате обстрела пострадали три человека.
В Николаевской области оккупанты обстреляли грузовик пекарни и жилищный секторВсе новости »
05 января 2025, 12:57Из-за российских обстрелов пострадали 9 жителей Херсонщины
05 января 2025, 12:00Оккупанты ударили КАБами по Черниговщине: ранены 9 гражданских, повреждены больница и дома
05 января 2025, 10:58
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Оккупанты ударили по Донетчине: пострадали 5 мирных жителей Покровской общины
05 января 2025, 16:05Россияне атаковали Харьков беспилотником "Молния"
05 января 2025, 15:40В Днепропетровской области ПВО сбила российский разведывательный дрон
05 января 2025, 15:23На Юге пограничники уничтожили склад БК и укрытие оккупантов
05 января 2025, 14:52Зеленский: за неделю Россия выпустила по Украине более 700 КАБов, 50 ракет и 600 "шахедов"
05 января 2025, 14:11Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 5 января
05 января 2025, 13:20В Николаевской области оккупанты обстреляли грузовик пекарни и жилищный сектор
05 января 2025, 12:57Ночью украинская противовоздушная оборона сбила более 60 российских "шахедов"
05 января 2025, 12:35Из-за российских обстрелов пострадали 9 жителей Херсонщины
05 января 2025, 12:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год