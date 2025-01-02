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02 января 2025, 16:00

Командира воинской части на Днепропетровщине будут судить за закупку некачественной одежды на 140 млн грн

02 января 2025, 16:00
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Днепропетровской области. Его обвиняют в организации закупки некачественной одежды для подчиненных на сумму почти 140 млн гривен за государственный счет. Обвинительный акт был передан в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По данным следствия, командир заключил договор с частным предприятием, которое занималось перепродажей низкокачественной продукции.

Военная часть получила лишь незначительную часть качественной одежды, а остальные товары, стоимостью почти 140 млн гривен, не соответствовали стандартам качества и могли угрожать жизни военнослужащих. Несмотря на это руководство части подписало все документы и оплатило полную сумму за поставленный товар.

"Командир части обвиняется в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 425 УК Украины)", — говорится в сообщении.

С целью частичного возмещения нанесенного государству ущерба у военного арестовали три земельных участка, два жилых дома и три квартиры на территории Днепропетровской и Киевской областей.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставило некачественную одежду, продолжается.

Напомним, ранее подозрение получили командир одной из воинских частей Днепропетровской области и руководитель частного предприятия, организовавший закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн.

Также сообщалось, что ГБР при содействии Нацполиции сообщило о подозрении директору предприятия из Кривого Рога, которое в 2023 году поставило одной из воинских частей 20 тысяч спальных мешков низкого качества.

ГБР подозрение преступление следствие ВСУ закупки Днепропетровская область военная служба командир
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