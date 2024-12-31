На Днепропетровщине предстанет перед судом чиновник, купивший некачественное укрытие для детсада
Чиновник, нанесший 1,6 млн грн убытков на закупке укрытия для детского сада, будет судить на Днепропетровщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.
Экс-служащий коммунального учреждения Обуховской общины в 2023 году заключил с обществом договор о закупке модульного укрытия для детского сада на 50 человек. Однако оно не отвечало требованиям ГОСТа и не имело защитных свойств.
Несмотря на это, служащий перечислил средства на счет общества и тем самым нанес ущерб местному бюджету на 1,6 млн гривен.
Дело в отношении чиновника направили в суд. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области подрядчик присвоил 300 тысяч гривен во время ремонта укрытия.