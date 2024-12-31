На Днепропетровщине предстанет перед судом чиновник, купивший некачественное укрытие для детсада

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Чиновник, нанесший 1,6 млн грн убытков на закупке укрытия для детского сада, будет судить на Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

Экс-служащий коммунального учреждения Обуховской общины в 2023 году заключил с обществом договор о закупке модульного укрытия для детского сада на 50 человек. Однако оно не отвечало требованиям ГОСТа и не имело защитных свойств.

Несмотря на это, служащий перечислил средства на счет общества и тем самым нанес ущерб местному бюджету на 1,6 млн гривен.

Дело в отношении чиновника направили в суд. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области подрядчик присвоил 300 тысяч гривен во время ремонта укрытия.