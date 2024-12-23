08:46  23 грудня
У центрі Кривого Рогу діти знайшли російський гранатомет
19:20  23 грудня
На Закарпатті замаскований під інкасатора переправник ледь не вбив ухилянта
20:20  23 грудня
Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2024, 21:40

Суд продовжив арешт Романа Гринкевича і знову зменшив розмір застави

23 грудня 2024, 21:40
Читайте также на русском языке
фото: Олександр Магула / Суспільне
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 23 грудня, Печерський районний суд міста Києва продовжив тримання під вартою Роману Гринкевичу, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ. Він перебуватиме під арештом до 21 січня 2025 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Також суд вкотре зменшив розмір застави з 393 до 302 мільйонів гривень.

Зазначається, що 26 листопада, Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня батьку Романа Гринкевича — Ігорю Гринкевичу і визначив йому заставу у 298 258 тисяч гривень.

Як відомо, 21 жовтня в ДБР повідомили про завершення досудового розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та членів злочинної організації, включаючи його сина Романа, які поставили неякісний військовий одяг для потреб ЗСУ на понад 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн.

Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри. 18 січня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук Романа Гринкевича.

22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати з України. Державне бюро розслідувань оприлюднило кадри затримання Романа Гринкевича.

ЗМІ оприлюднили документи, які свідчать, що Львівська обласна державна адміністрація активно ховає сліди, які б вказували на тісну співпрацю зі скандальною родиною Гринкевичів. З компаніями Гринкевичів почали розривати договори навіть без пояснення причин.

Раніше розслідувачі склали перелік майна, на яке було накладено арешт в рамках кримінальної справи проти родини Гринкевичів про розкрадання на закупівлях для Міноборони. Серед арештованого майна - нерухомість, земельні ділянки, автотранспорт та підприємства.

Читайте також: Крах топ-постачальника Міноборони: хто такий Ігор Гринкевич і чому до його фірм у силовиків є претензії

суд закупівля запобіжний захід Гринкевич Ігор корупційні скандали в Міноборони Гринкевич Роман
Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою
23 грудня 2024, 15:20
На Вінниччині чоловіка засудили за зґвалтування жінки та 16-річної дівчини
23 грудня 2024, 00:13
Командиру 211 бригади, у якій знущалися з військових, обрали запобіжний захід
19 грудня 2024, 15:50
Всі новини »
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
У Хмельницькому горіла багатоповерхівка: загинув чоловік
23 грудня 2024, 22:57
ЗМІ з'ясували, кого Зеленський призначить послами у 30 країнах світу
23 грудня 2024, 22:15
Зберігав автомат, гранати та сотні набоїв: поліція Київщини затримала мешканця Ірпеня
23 грудня 2024, 21:20
Росіяни скинули КАБи на Степногірськ: пошкоджена багатоповерхівка, поранена жінка
23 грудня 2024, 20:55
Прикордонники показали, як вдарили по окупантах на Півдні
23 грудня 2024, 20:35
Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка
23 грудня 2024, 20:20
Конфлікт із DeepState та повідомлення про оточення ЗСУ в Макарівці
23 грудня 2024, 20:00
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерією
23 грудня 2024, 19:43
На Закарпатті замаскований під інкасатора переправник ледь не вбив ухилянта
23 грудня 2024, 19:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »