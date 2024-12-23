Суд продовжив арешт Романа Гринкевича і знову зменшив розмір застави

фото: Олександр Магула / Суспільне

Сьогодні, 23 грудня, Печерський районний суд міста Києва продовжив тримання під вартою Роману Гринкевичу, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ. Він перебуватиме під арештом до 21 січня 2025 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Також суд вкотре зменшив розмір застави з 393 до 302 мільйонів гривень.

Зазначається, що 26 листопада, Шевченківський райсуд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня батьку Романа Гринкевича — Ігорю Гринкевичу і визначив йому заставу у 298 258 тисяч гривень.

Як відомо, 21 жовтня в ДБР повідомили про завершення досудового розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та членів злочинної організації, включаючи його сина Романа, які поставили неякісний військовий одяг для потреб ЗСУ на понад 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тис. доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевича є одним із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків складає понад 1 млрд грн.

Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри. 18 січня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук Романа Гринкевича.

22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати з України. Державне бюро розслідувань оприлюднило кадри затримання Романа Гринкевича.

ЗМІ оприлюднили документи, які свідчать, що Львівська обласна державна адміністрація активно ховає сліди, які б вказували на тісну співпрацю зі скандальною родиною Гринкевичів. З компаніями Гринкевичів почали розривати договори навіть без пояснення причин.

Раніше розслідувачі склали перелік майна, на яке було накладено арешт в рамках кримінальної справи проти родини Гринкевичів про розкрадання на закупівлях для Міноборони. Серед арештованого майна - нерухомість, земельні ділянки, автотранспорт та підприємства.

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