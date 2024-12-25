Окупанти били по Нікопольщині артилерією та дронами: пошкоджені інфраструктурні об’єкти, будинки та ЛЕП
Впродовж 25 грудня російські окупанти били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Росіяни скерували на Нікопольщину 15 дронів-камікадзе. Ще шість разів вдарили з важкої артилерії.
Внаслідок обстрілів пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Понівечені 7 приватних будинків, один з яких загорівся. Також потрощені гаражі, парники, господарська споруда та авто, зачепило лінію електропередач.
На щастя, постраждалих немає.
Ще Лисак повідомив, що за уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі також пошкоджені спортивний об'єкт, адмінбудівля, майже два десятки приватних будинків та 25 багатоквартирних, 3 господарські споруди, авто. А ще – 6 шкіл та 7 садочків, медичний заклад. У Кам'янському – понівечені 2 підприємства.
"Гучно вдень було й на Криворіжжі. Але все добре, минулося без постраждалих", – додав Лисак.
На фото – Нікопольщина.
Нагадаємо, російські війська вранці 25 грудня атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області. Загинула людина. У Дніпрі були пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та житлові будинки.