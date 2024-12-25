фото: ОВА

Впродовж 25 грудня російські окупанти били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Росіяни скерували на Нікопольщину 15 дронів-камікадзе. Ще шість разів вдарили з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Понівечені 7 приватних будинків, один з яких загорівся. Також потрощені гаражі, парники, господарська споруда та авто, зачепило лінію електропередач.

На щастя, постраждалих немає.

Ще Лисак повідомив, що за уточненими даними, через ранкову атаку у Дніпрі також пошкоджені спортивний об'єкт, адмінбудівля, майже два десятки приватних будинків та 25 багатоквартирних, 3 господарські споруди, авто. А ще – 6 шкіл та 7 садочків, медичний заклад. У Кам'янському – понівечені 2 підприємства.

"Гучно вдень було й на Криворіжжі. Але все добре, минулося без постраждалих", – додав Лисак.

На фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, російські війська вранці 25 грудня атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській області. Загинула людина. У Дніпрі були пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та житлові будинки.