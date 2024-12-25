фото: ОВА

В течение 25 декабря российские оккупанты били по Никополю, Покровской, Марганецкой и Мировской громадам

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне направили на Никопольщину 15 дронов-камикадзе. Еще шесть раз ударили из тяжелой артиллерии.

В результате обстрелов повреждены два инфраструктурных объекта. Изуродованы 7 частных домов, один из которых загорелся. Также разбиты гаражи, парники, хозяйственное сооружение и авто, задело линию электропередач.

К счастью, пострадавших нет.

Еще Лысак сообщил, что по уточненным данным, из-за утренней атаки в Днепре также повреждены спортивный объект, админздание, почти два десятка частных домов и 25 многоквартирных, 3 хозяйственных сооружения, авто. А еще – 6 школ и 7 садиков, медицинское учреждение. В Каменском – повреждены 2 предприятия.

"Громко днем было и на Криворожье. Но все хорошо, обошлось без пострадавших", – добавил Лысак.

На фото – Никопольщина.

Напомним, российские войска утром 25 декабря атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. Погиб человек. В Днепре были повреждены инфраструктура, админздание и жилые дома.