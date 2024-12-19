В Днепре нашли мертвым пропавшего журналиста и военного Андрея Никитина

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После нескольких дней поисков журналиста и военнослужащего Андрея Никитина нашли мертвым в городе Днепр

Об этом сообщила сестра Андрея Татьяна Латай на Facebook-странице, также соответствующее сообщение обнародовал Институт массовой информации, передает RegioNews.

Обстоятельства гибели на данный момент неизвестны. Мужчину искали несколько суток. Его сестра сообщала, что 12 декабря он ушел от родителей и после этого не вернулся и не вышел на связь.

Андрей Никитин работал на телеканале "Открытый" и в медиахолдинге "Наш город". В Вооруженные силы Украины он присоединился летом 2024 года.

Похоронят Андрея в селе Башмачка 20 декабря, в 12.30.

Напомним, ранее в Тернопольской области нашли тело мужчины, которого несколько дней разыскивали после его исчезновения.