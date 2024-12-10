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Суд виніс вирок жителю міста Яготин, який до смерті побив дружину

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія трапилася в грудні минулого року. Пізно ввечері подружжя поверталося з розважального закладу та між ними у стані сп’яніння виник конфлікт. Розлючений чоловік наніс своїй дружині множинні удари кулаками по голові. Від отриманих травм 29-річна жінка померла в лікарні.

Зловмисник, який раніше вже був судимий, отримав 10 років тюрми.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть чоловіка, який спробував спалити колишніх дружину і тещу.