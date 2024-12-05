Вночі українська ППО збила 30 російських "шахедів" та БпЛА невстановленого типу

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 грудня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», 44-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 30 ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник запустив ударні дрони типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із напрямків — Курськ, Орел РФ.

Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збили 30 ворожих БпЛА. ППО відпрацювала у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

"12 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня у небі над Сумщиною підрозділи протиповітряної оборони області знищили вісім російських безпілотників типу "Shahed".