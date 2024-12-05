Россияне ударили по Днепропетровщине баллистическими ракетами: повреждены агрофирма и дома

фото: Сергей Лысак

Ночью 5 декабря российская армия атаковала Никопольщину на Днепропетровщине баллистическими ракетами, дроном-камикадзе и артиллерией. Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что российские войска атаковали Никополь, Покровскую и Марганецкую общины. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Повреждены агрофирма, частные дома, хозяйственное сооружение, авто. Задело газопровод и линию электропередач", — говорится в сообщении.

В Командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что РФ нанесла удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области.

Напомним, в ночь на 5 декабря российская армия атаковала Украину 44 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 30 вражеских дронов.