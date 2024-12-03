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03 декабря 2024, 10:10

Россияне атаковали Никополь с артиллерии и РСЗО: повреждены гимназия, санаторий и жилые дома

03 декабря 2024, 10:10
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фото: Сергей Лысак
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Ночью 3 декабря войска РФ дважды обстреляли Никополь из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Повреждены гимназия, санаторий, 7 частных домов, 3 хозяйственных постройки, 2 гаража, 3 авто и прицеп. Изуродованы линии электропередач и газопровода. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также сегодня утром кафиры снова ударили по Никополю дроном-камикадзе. Последствия этой атаки уточняются.

Кроме того, вечером и ночью на Днепропетровщине работала ПВО.

Напомним, вчера вечером, 2 декабря, российские оккупанты совершили атаку на Криворожский район. В результате вражеских ударов ранены двое мирных жителей.

Как сообщалось, Силы обороны сбили три российские ракеты Х-59/69, которыми оккупанты пытались ударить по Кривому Рогу.

РФ война обстрелы Днепропетровская область Никополь Лысак Сергей Петрович разрушения
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