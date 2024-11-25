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25 листопада 2024, 16:39

На Рівненщині вночі в пожежі загинули дві людини

25 листопада 2024, 16:39
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фото: ДСНС
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Пожежа сталася 25 листопада близько другої ночі в селі Мощони Рівненського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Вогонь охопив дерев'яний будинок. В одній із кімнат рятувальники виявили тіла двої людей: 65-річного чоловіка та 53-річної жінки.

Причина пожежі встановлюється. До ліквідації були залучені дві автоцистерни та вісім вогнеборців.

Нагадаємо, на Рівненщині у пожежі загинули троє малюків. Трагедія сталася вранці 20 листопада.

пожежа загиблі рятувальники Рівненська область
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