На Днепропетровщине горела многоэтажка: погибли мужчина и женщина

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Смертельный пожар произошел сегодня утром, 27 ноября, в Каменском. Спасатели обнаружили тела двух человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник в девятиэтажном жилом доме по улице Харьковской, что в Днепровском районе города. В 07:50 возгорание полностью ликвидировали.

"В составе двух звеньев газодымозащитной службы пожарные попали в задымленное помещение на последнем этаже и обнаружили внутри мужчину и женщину без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, 26 ноября в городе Бердичев Житомирской области, во время пожара в доме сгорели три человека.