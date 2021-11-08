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08 ноября 2021, 09:51 5

В центре Днепра маршрутка сбила ребенка, отец избил водителя

08 ноября 2021, 09:51 5
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из открытых источников
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В Днепре возле торгового центра "Мост-Сити" маршрутка сбила девочку на пешеходном переходе. Девочка получила ушиб ноги

Как пишет RegioNews со ссылкой на Информатор, водитель маршрутки сначала затормозил на переходе. В это время по зебре шла семья с маленькой девочкой. Вдруг маршрутка сдвинулась с места и ударила ребенка.

Отец девочки открыл кабину маршрутки и начал избивать водителя прямо на месте происшествия. Ребенка каретой скорой доставили в больницу имени Мечникова.

Напомним, что в марте в Днепре в ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

ДТП маршрутки Днепр больница

 
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