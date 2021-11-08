В центре Днепра маршрутка сбила ребенка, отец избил водителя
В Днепре возле торгового центра "Мост-Сити" маршрутка сбила девочку на пешеходном переходе. Девочка получила ушиб ноги
Как пишет RegioNews со ссылкой на Информатор, водитель маршрутки сначала затормозил на переходе. В это время по зебре шла семья с маленькой девочкой. Вдруг маршрутка сдвинулась с места и ударила ребенка.
Отец девочки открыл кабину маршрутки и начал избивать водителя прямо на месте происшествия. Ребенка каретой скорой доставили в больницу имени Мечникова.
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