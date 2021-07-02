Перерізав вени: у Тернополі чоловік на зупинці хотів вкоротити собі віку

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У Тернополі на зупинці громадського транспорту молодий чоловік перерізав собі вени, намагаючись вчинити самогубство

Як повідомили в патрульній поліції Тернопільської області, він лежав на зупинці та стікав кров’ю, пише RegioNews.

Чоловіка помітив патрульний, який був у відпустці. Він кинувся допомагати молодику.

"В молодого чоловіка були перерізані вени на руках, а неподалік нього лежав станок для гоління. Патрульний зупинив кровотечу та наклав пов’язку на рану. Причини такого вчинку чоловік не назвав", - йдеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік застрелив друга й вчинив самогубство.