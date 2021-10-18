У поліції назвали попередню причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Поліція встановлює обставини смерті брата загиблого мера Костянтина Павлова Андрія. За попередньою інформацією, на тілі померлого немає ознак насильницької смерті
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.
Повідомлення про смерть 46-річного чоловіка в Центрально-Міському районі Кривого Рогу надійшло сьогодні, 18 жовтня. Заявник повідомив, що загиблий з учорашнього дня погано себе почував і попросив привезти йому води. Коли чоловік приїхав, то виявив уже труп свого друга.
"За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. Надалі тіло чоловіка буде направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті. Дана подія зареєстрована в порядку, передбаченим чинним законодавством. Зараз всі обставини з'ясовуються", - йдеться в заяві Нацполіції.
Про смерть брата Костянтина Павлова Андрія стало відомо 18 жовтня.
Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.
За однією з версій Костянтин Павлов міг накласти на себе руки через борг перед бандитами.
Відомо, що Павлов був мером Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг багаторічний мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів, який мав усі шанси бути переобраним на новий термін. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу", якого підтримали структури олігарха Ріната Ахметова Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. За офіційною версією за станом здоров’я. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у результаті переміг на виборах.