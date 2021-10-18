У поліції назвали попередню причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення про смерть 46-річного чоловіка в Центрально-Міському районі Кривого Рогу надійшло сьогодні, 18 жовтня. Заявник повідомив, що загиблий з учорашнього дня погано себе почував і попросив привезти йому води. Коли чоловік приїхав, то виявив уже труп свого друга.

"За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. Надалі тіло чоловіка буде направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті. Дана подія зареєстрована в порядку, передбаченим чинним законодавством. Зараз всі обставини з'ясовуються", - йдеться в заяві Нацполіції.

Про смерть брата Костянтина Павлова Андрія стало відомо 18 жовтня.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

За однією з версій Костянтин Павлов міг накласти на себе руки через борг перед бандитами.

Відомо, що Павлов був мером Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів у 2020 році в Кривому Розі переміг багаторічний мер міста Юрій Вілкул з 46,27% голосів, який мав усі шанси бути переобраним на новий термін. На другу позицію вийшов кандидат від "Слуги народу", якого підтримали структури олігарха Ріната Ахметова Дмитро Шевчик. Однак 17 листопада Вілкул знявся з другого туру. За офіційною версією за станом здоров’я. Замість цього він підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який у результаті переміг на виборах.