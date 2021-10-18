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18 октября 2021, 22:09 4

В полиции назвали предварительную причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова

18 октября 2021, 22:09 4
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из открытых источников
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Полиция устанавливает обстоятельства смерти брата погибшего мэра Константина Павлова Андрея. По предварительной информации, на теле нет признаков насильственной смерти

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщение о смерти 46-летнего мужчины в Центрально-Городском районе Кривого Рога поступило сегодня, 18 октября. Заявитель сообщил, что погибший со вчерашнего дня плохо себя чувствовал и попросил привезти ему воды. Когда мужчина приехал, то обнаружил уже труп своего друга.

"По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти. Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются", - говорится в заявлении Нацполиции.

О смерти брата Константина Павлова Андрея стало известно 18 октября.

Напомним, 15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.

По одной из версий Константин Павлов мог покончить с собой из-за долга перед бандитами.

Известно, что Павлов был мэром Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил многолетний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов, который имел все шансы быть переизбранным на новый срок. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа", которого поддержали структуры олигарха Рината Ахметова Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в итоге победил на выборах.

Слуга народа полиция мер Кривой Рог

 
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