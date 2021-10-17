10:29  17 октября
В Украине зафиксировали более 11 тысяч новых COVID-случаев
13:17  17 октября
Украина может получить большое количество вакцин от гриппа, - Ляшко
10:04  17 октября
Сутки в ООС: оккупанты 11 раз сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
17 октября 2021, 13:48 40

На Днепропетровщине в ДТП с участием маршрутки и "скорой" пострадали шесть человек

17 октября 2021, 13:48 40
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области столкнулись маршрутный междугородний микроавтобус и автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего пострадали шесть человек

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Это произошло в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района. Произошло столкновение автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jamper и маршрутного междугороднего микроавтобуса Volkswagen LT-35.

Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр". От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находились трое работников. В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров маршрутного такси. Трех пострадавших женщин и двух пострадавших мужчин рождения госпитализировали в Каменской городской больницы скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

У всех пострадавших - травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Напомним, недавно в Одессе водитель маршрутки въехал в бетонный столб, в результате чего пострадало девять пассажиров.

ДТП Днепр больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram