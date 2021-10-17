На Днепропетровщине в ДТП с участием маршрутки и "скорой" пострадали шесть человек

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В Днепропетровской области столкнулись маршрутный междугородний микроавтобус и автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего пострадали шесть человек

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Это произошло в поселке Подлужье Верхнеднепровской городской территориальной общины Каменского района. Произошло столкновение автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jamper и маршрутного междугороднего микроавтобуса Volkswagen LT-35.

Микроавтобус двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр". От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок.

На момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, в транспортном средстве медиков находились трое работников. В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров маршрутного такси. Трех пострадавших женщин и двух пострадавших мужчин рождения госпитализировали в Каменской городской больницы скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

У всех пострадавших - травмы легкой степени тяжести (ушибы различных частей тела). Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Напомним, недавно в Одессе водитель маршрутки въехал в бетонный столб, в результате чего пострадало девять пассажиров.