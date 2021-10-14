В Україні виявили майже 19 тисяч нових COVID-хворих

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Протягом попередньої доби, 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів по захворюваності залишається Харківська область

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових захворілих 1748 дітей та 368 медпрацівників. Протягом доби було госпіталізовано 4 633 людини та одужали 7630 осіб. Також за добу зафіксували 412 летальних випадків.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях і в Києві (936).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 597 275 осіб, летальних випадків - 59 935.

Нагадаємо, 12 жовтня в Україні виявили 16 309 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288.