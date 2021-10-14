10:43  14 жовтня
В Україні виявили майже 19 тисяч нових COVID-хворих
13:01  13 жовтня
У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину
10:01  14 жовтня
На Донбасі зафіксовано десять порушень режиму "тиші": поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2021, 10:43 3

В Україні виявили майже 19 тисяч нових COVID-хворих

14 жовтня 2021, 10:43 3
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби, 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів по захворюваності залишається Харківська область

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових захворілих 1748 дітей та 368 медпрацівників. Протягом доби було госпіталізовано 4 633 людини та одужали 7630 осіб. Також за добу зафіксували 412 летальних випадків.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях і в Києві (936).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 597 275 осіб, летальних випадків - 59 935.

Нагадаємо, 12 жовтня в Україні виявили 16 309 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288.

МОЗ коронавірус пандемія медики хвороба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram