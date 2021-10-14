На границе "красной" зоны карантина находятся пять областей - Кузин

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Пять регионов Украины находятся на границе "красной" зоны карантина, ситуация в этих областях является напряженной

Как передает RegioNews, об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую. Они граничат между "красной" и "оранжевыми" зонами", - сказал Кузин.

По словам главного санитарного врача, в этих областях - напряженная ситуация с коронавирусом. Пока ее удается сдерживать путем развертывания новых коек или новых механизмов тестирования на коронавирус.

"Но ситуация постепенно ухудшается. Мы делали несколько раундов прогнозирования эпидемической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются все же на вторую половину ноября", - подытожил Кузин.

Напомним, по состоянию на четверг, 14 октября, в Украине уже 17 регионов соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

В течение предыдущих суток, 13 октября, в Украине обнаружили почти 18 881 новый случай коронавирусной инфекции. Среди лидеров по заболеваемости остается Харьковская область.