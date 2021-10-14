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14 жовтня 2021, 12:13 135

В Україні "помаранчевій" зоні відповідають вже 17 областей

14 жовтня 2021, 12:13 135
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на четвер, 14 жовтня, в Україні вже 17 регіонів відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів знаходиться у "жовтій" зоні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, протягом минулої доби до "помаранчевої" зони додалися Миколаївська та Тернопільська області. Таким чином, цій зоні відповідають такі області:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

Нагадаємо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів по захворюваності залишається Харківська область.

МОЗ область зона карантин регіони

 
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