В Україні "помаранчевій" зоні відповідають вже 17 областей
Станом на четвер, 14 жовтня, в Україні вже 17 регіонів відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів знаходиться у "жовтій" зоні
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Так, протягом минулої доби до "помаранчевої" зони додалися Миколаївська та Тернопільська області. Таким чином, цій зоні відповідають такі області:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
Нагадаємо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони карантину.
Нагадаємо, протягом попередньої доби, 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів по захворюваності залишається Харківська область.
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