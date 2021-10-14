В Україні "помаранчевій" зоні відповідають вже 17 областей

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Станом на четвер, 14 жовтня, в Україні вже 17 регіонів відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів знаходиться у "жовтій" зоні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, протягом минулої доби до "помаранчевої" зони додалися Миколаївська та Тернопільська області. Таким чином, цій зоні відповідають такі області:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Нагадаємо, "помаранчева" зона не містить додаткових обмежень, але є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів по захворюваності залишається Харківська область.