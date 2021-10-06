На Дніпропетровщині знайшли теплицю із коноплями на понад два мільйони

Фото: Нацполіція

У Криворізькому районі 34-річний орендар земельної ділянки обладнав теплицю системою крапельного поливу, вирощував і ретельно доглядав нарковмісні рослини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Під час обшуку земельної ділянки співробітники поліції виявили та вилучили 47 кущів конопель, зразки яких направили на експертизу.

За цінами "чорного" ринку вартість вилучених речових доказів складає понад 2 млн. гривень", - йдеться у повідомленні.

Після проведення відповідних досліджень буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялось, що співробітники поліції Закарпаття затримали організатора двох підземних лабораторій з наркопродукцією на 5 мільйонів гривень.