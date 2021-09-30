08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
15:59  30 вересня
В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати
12:31  30 вересня
Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 14:39 1433

На Закарпатті знайшли дві підземні плантації з коноплею на 5 млн

30 вересня 2021, 14:39 1433
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співробітники поліції Закарпаття затримали організатора двох підземних лабораторій з наркопродукцією на 5 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

Так, правоохоронці під час санкціонованого судом обшуку на фермі виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні де утримувалися свійські тварини. З’ясувалося, що під землею чоловік викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі.

Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі.

На "чорному" ринку продукція коштувала б п’ять мільйонів гривень. Організатора затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі затримали поліцейського, який продавав великі партії наркотиків.

наркотики поліція земля фермер Лабораторія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua