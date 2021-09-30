На Закарпатті знайшли дві підземні плантації з коноплею на 5 млн

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Співробітники поліції Закарпаття затримали організатора двох підземних лабораторій з наркопродукцією на 5 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

Так, правоохоронці під час санкціонованого судом обшуку на фермі виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні де утримувалися свійські тварини. З’ясувалося, що під землею чоловік викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі.

Зокрема приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі.

На "чорному" ринку продукція коштувала б п’ять мільйонів гривень. Організатора затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі затримали поліцейського, який продавав великі партії наркотиків.