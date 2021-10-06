На Днепропетровщине нашли теплицу с коноплей более чем на два миллиона

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В Криворожском районе 34-летний арендатор земельного участка оборудовал теплицу системой капельного полива, выращивал и тщательно ухаживал за наркосодержащими растениями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Во время обыска земельного участка сотрудники полиции обнаружили и изъяли 47 кустов конопли, образцы которых направили на экспертизу.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых вещественных доказательств составляет более 2 млн. гривен", - говорится в сообщении.

После проведения соответствующих исследований будет принято решение об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Закарпатья задержали организатора двух подземных лабораторий с наркопродукцией на 5 миллионов гривен.