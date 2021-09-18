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18 вересня 2021, 15:04 21

У Кривому Розі на підприємстві загинули працівники: їх затягнуло до насосу

18 вересня 2021, 15:04 21
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Фото з відкритих джерел
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У Кривому Розі троє працівників одного з підприємств загинули під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Криворізького районного управління поліції.

Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло до насосу.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Черкащині двоє людей загинули під час робіт в каналізаційному колодязі.

Також ми писали про те, що на хімкомбінаті Закарпаття працівники потруїлися чадним газом - одна людина загинула.

Україна робота трагедія Кривий Ріг співробітник

 
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