В Кривом Роге на предприятии погибли работники: их затянуло в насос
В Кривом Роге трое работников одного из предприятий погибли при выполнении работ с повышенной опасностью
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Криворожского районного управления полиции.
Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью троих человек затянуло в насос.
Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области два человека погибли во время работ в канализационном колодце.
Также мы писали о том, что на химкомбинате Закарпатья работники отравились угарным газом - один человек погиб.
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