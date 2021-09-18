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18 сентября 2021, 15:04 75

В Кривом Роге на предприятии погибли работники: их затянуло в насос

18 сентября 2021, 15:04 75
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Фото из открытых источников
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В Кривом Роге трое работников одного из предприятий погибли при выполнении работ с повышенной опасностью

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Криворожского районного управления полиции.

Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью троих человек затянуло в насос.

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области два человека погибли во время работ в канализационном колодце.

Также мы писали о том, что на химкомбинате Закарпатья работники отравились угарным газом - один человек погиб.

Украина работа трагедия Кривой Рог сотрудники

 
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