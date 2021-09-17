В одній з багатоповерхівок Кривого Рогу пролунав вибух

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У п'ятницю, 17 вересня, в одному із житлових будинків Кривого Рогу пролунав вибух. На місце події було відправлено рятувальників, газову службу та карету швидкої допомоги

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Перший міський" з посиланням на повідомлення очевидиці події.

Зазначається, що приблизно о 10:15 жінка подзвонила на лінію "101" та розповіла про вибух у будинку, в якому вона живе. За її словами, на землі лежала дверна або віконна рама.

За інформацію видання, у приміщенні, де пролунав вибух, знаходились троє дітей та їхній 52-річний дідусь. Усіх їх було виведено на свіже повітря та передано медикам.

Про причини вибуху поки не повідомляється, наразі на місце події прибули голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Дніпрі вибухнуло авто, двоє загиблих.

Поліція кваліфікувала вибух автівки в Дніпрі як теракт. Згодом з'явилася інформація про загиблих через вибух автівки у Дніпрі.