В одной из многоэтажек Кривого Рога прогремел взрыв

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В пятницу, 17 сентября, в одном из жилых домов Кривого Рога прогремел взрыв. На место происшествия были отправлены спасатели, газовая служба и карета скорой помощи

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Первый городской" со ссылкой на сообщение очевидицы происшествия.

Отмечается, что примерно в 10:15 женщина позвонила на линию "101" и рассказала о взрыве в доме, в котором она живет. По ее словам, на земле лежала дверная или оконная рама.

По информации издания, в помещении, где прогремел взрыв, находились трое детей и их 52-летний дедушка. Все они были выведены на свежий воздух и переданы медикам.

О причинах взрыва пока не сообщается, сейчас на место происшествия прибыли председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре взорвалось авто, двое погибших.

Полиция квалифицировала взрыв машины в Днепре как теракт. Впоследствии появилась информация о погибших из-за взрыва автомобиля в Днепре.