У Дніпрі пенсіонер випав з вікна лікарні

Хмельницька міська влада знайшла простий і елегантний спосіб залишити тарифи на опалювання такими ж низькими, як і раніше. Але, схоже, доведеться за прикладом підлеглих мера Києва Віталія Кличка піти ...

Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком

31 серпня 2021

Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути

Старий, зруйнований та занедбаний єврейський цвинтар у центрі міста десятиліттями нікого не бентежив. Аж раптом навколо нього виник скандал, який швидко вихлюпнувся на загальноукраїнський рівень