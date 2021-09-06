09:01  06 вересня
Коронавірус в Україні: після вихідних кількість нових інфікованих різко впала
10:49  06 вересня
У трьох областях рівень госпіталізації перевищує норму - МОЗ
08:09  06 вересня
За добу зафіксували чотири порушення: бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2021, 12:16 95

У Дніпрі пенсіонер випав з вікна лікарні

06 вересня 2021, 12:16 95
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі з вікна міської клінічної лікарні №6 випав чоловік. Від отриманих травм він помер

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Днепр оперативный".

За попередньою інформацією, 65-річний загиблий лікувався у медзакладі.

Чоловік випав з вікна 2 поверху міської лікарні № 6. За попередньою інформацією, загиблий 1955 року народження перебував на лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Луцьку з вікна лікарні для пацієнтів з коронавірусом випала пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла.

смерть поліція медики пенсіонери лікування

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Округ №197: чи проявиться на Черкащині "синдром Вірастюка"
Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram