У Дніпрі пенсіонер випав з вікна лікарні
У Дніпрі з вікна міської клінічної лікарні №6 випав чоловік. Від отриманих травм він помер
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Днепр оперативный".
За попередньою інформацією, 65-річний загиблий лікувався у медзакладі.
Чоловік випав з вікна 2 поверху міської лікарні № 6. За попередньою інформацією, загиблий 1955 року народження перебував на лікуванні", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Луцьку з вікна лікарні для пацієнтів з коронавірусом випала пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла.
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