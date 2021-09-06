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06 сентября 2021, 12:16 107

В Днепре пенсионер выпал из окна больницы

06 сентября 2021, 12:16 107
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Фото: из открытых источников
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В Днепре из окна городской клинической больницы №6 выпал мужчина. От полученных травм он умер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Днепр оперативный".

По предварительной информации, 65-летний погибший лечился в медучреждении.

Мужчина выпал из окна 2 этажа городской больницы № 6. По предварительной информации, погибший 1955 года рождения находился на лечении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Луцке из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.

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