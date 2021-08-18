У Дніпрі чоловік вдарив ножем своє відображення в дзеркалі

Відкритий

У Дніпрі на вулиці Янтарній хуліган з ножем розбив дзеркало в ліфті багатоповерхового будинку, після чого ліг спати на сходовій клітці.

Про це пише RegioNews з посиланням на Відкритий.

Інцидент стався в одній з багатоповерхівок на вулиці Янтарна, 79. Мешканка будинку вийшла відвести дитину в дитячий садок, і помітила сплячого в прольоті між поверхами чоловіка.

Викликавши ліфт, вона виявила в ньому розбите дзеркало, з якого стирчить ніж. Після цього жінка викликала поліцію.

"Заява надійшла близько 8:00 від мешканців будинку по вулиці Янтарная. Вони виявили розбите дзеркало в ліфті і чоловіка, який спить на сходовій клітці. Однак, коли прибув наряд бешкетник втік",-розповіла речник Дніпровського міського відділу поліції Аліна Стадник.

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