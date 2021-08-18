В Днепре мужчина ударил ножом свое отражение в зеркале

Відкритий

В Днепре на улице Янтарной хулиган с ножом разбил зеркало в лифте многоэтажного дома, после чего лег спать на лестничной клетке.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Відкритий.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Янтарная, 79. Жительница дома вышла отвести ребенка в детский сад, и заметила спящего в пролёте между этажами мужчину.

Вызвав лифт, она обнаружила в нем разбитое зеркало, из которого торчит нож. После этого женщина вызвала полицию.

"Заявление поступило около 8:00 от жильцов дома по улице Янтарная. Они обнаружили разбитое зеркало в лифте и мужчину, который спит на лестничной клетке. Однако, по прибытию наряда дебошир сбежал", — рассказала пресс-секретарь Днепровского городского отдела полиции Алина Стадник.

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