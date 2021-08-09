У Дніпрі в аквапарку потонула 9-річна дитина

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Під час відпочинку в аквапарку міста Дніпро потонув хлопчик, якому було 9 років

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що дитина разом з мамою приїхали відпочивати в аквапарк, однак мати відлучилася і пішла в іншу сторону закладу. Хлопчик у цей час знаходився у великому басейні.

За словами працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало погано. Відвідувачі аквапарку намагалися самостійно надати допомогу хлопчикові, однак безрезультатно.

Очевидці викликали на місце швидку допомогу, проте всі реанімаційні заходи медиків не дали результату. На жаль, дитину врятувати не вдалося.

Раніше повідомлялось, що в Україні за тиждень втопилися понад півсотні осіб.