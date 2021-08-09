В Днепре в аквапарке утонул 9-летний ребенок
Во время отдыха в аквапарке города Днепр утонул мальчик, которому было 9 лет
Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что ребенок вместе с мамой приехали отдыхать в аквапарк, однако мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. Мальчик в это время находился в большом бассейне.
По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо. Посетители аквапарка пытались самостоятельно оказать помощь мальчику, однако безрезультатно.
Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата. К сожалению, ребенка спасти не удалось.
Ранее сообщалось, что в Украине за неделю утонули более полусотни человек.
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