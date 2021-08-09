В Днепре в аквапарке утонул 9-летний ребенок

Фото: из открытых источников

Во время отдыха в аквапарке города Днепр утонул мальчик, которому было 9 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ребенок вместе с мамой приехали отдыхать в аквапарк, однако мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. Мальчик в это время находился в большом бассейне.

По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо. Посетители аквапарка пытались самостоятельно оказать помощь мальчику, однако безрезультатно.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Украине за неделю утонули более полусотни человек.