В Україні за тиждень втопилися понад півсотні осіб

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Протягом минулого тижня, з 28.06 до 4.07, під час пожеж в Україні загинуло 8 людей, на водних об'єктах — 53

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 445 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 57 осіб.

За тиждень ліквідовано 977 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 227 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 8 людей.

Також протягом тижня на водних об'єктах загинули 53 людини.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в Дніпрі втопився чоловік.