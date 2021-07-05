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05 липня 2021, 10:43 532

В Україні за тиждень втопилися понад півсотні осіб

05 липня 2021, 10:43 532
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Фото з відкритих джерел
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Протягом минулого тижня, з 28.06 до 4.07, під час пожеж в Україні загинуло 8 людей, на водних об'єктах — 53

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 445 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 57 осіб.

За тиждень ліквідовано 977 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 227 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинуло 8 людей.

Також протягом тижня на водних об'єктах загинули 53 людини.

Нагадаємо, нещодавно у Києві в Дніпрі втопився чоловік.

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