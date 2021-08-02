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02 августа 2021, 15:32 8

На Днепропетровщине за миллион пыталась подкупить полицейского

02 августа 2021, 15:32 8
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Фото: Нацполиция
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На Днепропетровщине правоохранители задержали группу лиц, которая сбывала наркотики и за миллион гривен пыталась подкупить служащего полиции

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным правоохранителей, причастными к незаконным сделкам оказались местные жители в возрасте от 28 до 55 лет.

Чтобы избежать проблем с законом, лидер группы обратился к начальнику Никопольского районного управления полиции. 55-летний мужчина предложил должностному лицу полиции миллион гривен за невмешательство в его криминальный "бизнес", - говорится в сообщении.

Полковник полиции сразу сообщил о происшествии оперативникам. Так, 55-летний мужчина был задержан во время предоставления должностному лицу полиции 42 500 гривен - части обещанной взятки.

Участники наркогруппировки также были задержаны. Во время обысков по местам их проживания было изъято - 6,5 килограммов марихуаны, по ценам "черного рынка" стоимость составляет почти 1 млн 300 тыс. гривен.

Напомним, 21 июля СБУ задержала наркокурьера, который пытался провести кокаин в желудке.

наркотики взятка Днепропетровская область полиция уголовное дело

 
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