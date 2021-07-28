На Харківщині п'яний водій наїхав на двох підлітків й втік

Фото: Нацполіція

На Харківщині водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на двох підлітків та втік

Як повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, діти перебувають у тяжкому стані, пише RegioNews.

"27 липня о 21:00 до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від жительки смт Вільча про те, що невідомий водій автомобіля ВАЗ 2106 скоїв наїзд на 14 та 15-річних хлопців, які йшли по узбіччю дороги. З місця пригоди правопорушник втік. Протягом 15 хвилин поліцейські розшукали автомобіль. 65-річний водій - місцевий житель, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння", - розповіли в поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Рівненщині автобус з паломниками потрапив у ДТП.