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30 июля 2021, 11:34 156

На Днепропетровщине столкнулись четыре авто: погиб один человек

30 июля 2021, 11:34 156
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Фото: Нацполиция
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В районе с. Каменное Днепровского района произошло ДТП с участием двух легковушек, микроавтобуса и грузовика. В результате происшествия погиб мужчина и пострадали двое малолетних детей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf", двигаясь по автодороге Н-08 сообщением "Днепр-Запорожье" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter".

После чего машины выехали на встречную полосу, где автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter" перевернулся и столкнулся с автомобилями "Daewoo Lanos" и "Daf-CF 65.220".

В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний водитель транспортного средства "Mercedes-Benz Sprinter" погиб на месте происшествия.

Водитель и трое пассажиров "Daewoo Lanos", среди которых двое детей в возрасте 5-ти и 13 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, на днях на Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал.

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