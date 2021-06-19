В Днепре из-за непогоды снова обвалилась ограда на набережной

Фото: Днепровский городской совет

В городе Днепр из-за обильного дождя, который выпал в ночь на 18 июня, еще на одном участке Сичеславской Набережной обвалилась ограда

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета, пишет RegioNews.

"Коммунальщики сейчас достают все элементы обвалившегося ограждения из реки Днепр. После того, как наступит устойчивая сухая погода, наши подрядчики начнут работы по восстановлению всего участка набережной. Предварительно - это около 900 метров ограждения, но точно станет известно после проведения инструментального обследования", – отметил заместитель городского головы, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Михаил Лысенко.

Он добавил, что сами подпорные стены - в хорошем состоянии, а обвалилась отделочная плитка, которую по неизвестным причинам в 2005 г. устанавливали без цементного раствора.

Сейчас все потенциально опасные участки оградили для прохода пешеходов.

Напомним на прошлой неделе в Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной. Тогда рухнула и рассыпалась подпорная стена протяженностью несколько десятков метров.

16 июня стало известно, что обвалился еще один участок городской набережной.