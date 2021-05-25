В Криворожском горсовете выявили махинации с закупкой медицинского оборудования - ГФС

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В Кривом Роге сотрудники ДФС Украины во время расследования уголовного производства разоблачили незаконную схему закупки медицинского оборудования, которая, по данным следователей, нанесла ущерб местному бюджету в 4 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Исполком организовал закупку оборудования для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР для нужд Криворожской инфекционной больницы по цене, завышенной в 3,5 раза. Размер убытков местному бюджету составляет около 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас идет обыск с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, поставок оборудования, черновые записи о деятельности указанной схемы хищения бюджетных средств.

Напомним, 24 мая сотрудники ГСУ ФР ДФС Украины проводили обыски в городском совете Кривого Рога. Правоохранители разоблачили незаконную схему с тендерными закупками в горсовете на общую сумму более 1,7 млрд грн.