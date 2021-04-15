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15 квітня 2021, 14:51 128

На Донеччині стався розрив трубопроводу: у п'яти містах зупинили постачання води

15 квітня 2021, 14:51 128
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Наразі бригади ведуть підготовчі роботи до ремонту трубопроводу
Наразі бригади ведуть підготовчі роботи до ремонту трубопроводу
Рixabay
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У Донецькій області 15 квітня через розрив трубопроводу аварійно зупинений водогін.

Як пише RegioNews з посиланням на прес-службу комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу", скорочено постачання до 5 міст області.

Повідомляється, що після заповнення водогону і виходу на робочий режим стався розрив трубопроводу діаметром 1400 мм другого донецького водоводу (ПК-140) в районі Черевківки.

"Водогін аварійно зупинений... Скорочено постачання води в міста: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк", - йдеться у повідомленні.

Наразі бригади ведуть підготовчі роботи, триває режим узгодження з організаціями, підземні комунікації яких розташовані в районі проведення земляних робіт.

Нагадаємо, тиждень тому в Донецьку через аварію на шахті без повітря залишились 329 гірників.

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