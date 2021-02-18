У Кривому Розі прикрили дві нарколабораторії з місячним оборотом в три мільйони

Лабораторії виготовляли щомісячно близько 2000 доз метамфетаміну

Лабораторії виготовляли щомісячно близько 2000 доз метамфетаміну

Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали членів угруповання, яке налагодило роботу двох лабораторій з виготовлення метамфетаміну та мережу його збуту в регіоні.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Організував наркобізнес 41-річний житель Кривого Рогу. Допомагали йому ще шестеро осіб. Зловмисники налагодили потужне виробництво метамфетаміну й розгалужену мережу його збуту серед жителів міста та області, а також серед жителів Кропивницького", - йдеться у повідомленні.

Так, на території Кривого Рогу функціонували дві лабораторії з виготовлення наркотиків (одна розміщувалася в приміщенні в Покровському районі, друга - в гаражі в Саксаганському районі), які розповсюджувалися за допомогою системи "закладок" і "з рук у руки", а також через наркодилерів.

За один грам "товару" зловмисники отримували 1500 грн. Розрахунки здійснювалися і в безготівковій формі, і готівкою. Потужності лабораторій давали змогу виготовляти щомісячно близько 2000 доз, які приносили організаторові понад 3 млн грн прибутку.

Поліцейські з залученням спецназу затримали організатора й одного з учасників угруповання, припинивши діяльність нарколабораторій.

Наразі двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що поліція припинила діяльність наркосиндикату, що діяв на території трьох областей.