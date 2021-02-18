В Кривом Роге прикрыли две нарколаборатории с месячным оборотом в три миллиона

Лаборатории изготовляли ежемесячно около 2000 доз метамфетамина

Лаборатории изготовляли ежемесячно около 2000 доз метамфетамина

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области правоохранители задержали членов группировки, которая наладила работу двух лабораторий по изготовлению метамфетамина и сеть его сбыта в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Организовал наркобизнес 41-летний житель Кривого Рога. Ему помогали еще шестеро человек. Злоумышленники наладили мощное производство метамфетамина и разветвленную сеть его сбыта среди жителей города и области, а также среди жителей Кропивницкого", - говорится в сообщении.

Так, на территории Кривого Рога функционировали две лаборатории по изготовлению наркотиков (одна размещалась в помещении в Покровском районе, вторая - в гараже в Саксаганском районе), которые распространялись с помощью системы "закладок" и "из рук в руки", а также через наркодилеров.

За один грамм "товара" злоумышленники получали 1500 грн. Расчеты осуществлялись в безналичной форме и наличными. Мощности лаборатории позволяли производить ежемесячно около 2000 доз, которые приносили организатору свыше 3 млн грн прибыли.

Полицейские с привлечением спецназа задержали организатора и одного из участников группировки, прекратив деятельность нарколабораторий.

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла деятельность наркосиндиката, который действовал на территории трех областей.